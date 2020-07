Ferrero: “Ranieri resterà con noi un altro anno. Ci siederemo a un tavolo per il rinnovo”

Al termine dell’assemblea di Lega, il presidente della Sampdoria, Ferrero, ha parlato del futuro di Ranieri. Ecco le sue parole raccolte dai microfoni di Sky Sport: “Ranieri aveva già un contratto in caso di salvezza e starà con noi un altro anno. Siamo al lavoro per verificare che ci sia la possibilità di prolungarlo ulteriormente di un anno. Spalmare il contratto? Non mi piace questo termine. Ci sederemo a un tavolo per trovare la soluzione migliore per la nostra amata Sampdoria”.

FOTO: Twitter Sampdoria