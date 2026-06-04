Ferrero (pres. Juve): “L’addio di Vlahovic? Troppe pretese. Possiamo valutare più opportunità”
04/06/2026 | 22:35:34
In occasione dell’evento dello Juventus Club Montecitorio a Roma, il presidente della Juventus, Gianluca Ferrero, presente insieme a Giorgio Chiellini, ha affrontato pubblicamente la questione legata al mancato rinnovo di Dusan Vlahovic. Le parole del numero uno bianconero: “L’addio di Vlahovic? Troppe pretese, legittime per carità. Ma a queste cifre si allarga la platea dei giocatori che si possono prendere”.
Foto: Instagram Vlahovic