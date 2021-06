Ferrero: “Orario-spezzatino? Ho urlato in Lega. I presidenti si sono sbagliati due volte”

In un’intervista andata in onda su Rai 3 nel programma “In barba a tutto” il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero ha raccontato come si è svolta l’assemblea di Lega sulla questione dell’orario-spezzatino: “Eravamo in Lega e abbiamo fatto una votazione non giusta secondo me. Dazn ha proposto lo spezzatino. Loro hanno vinto per sette partite e vogliono fare tutti slot diversi. Facendo così ne fanno dieci. Io allora ho detto se vuole fare dieci orari diversi ci devono dare i soldi. Tutti facevano demagogia. Io ho detto votiamola, se paga bene altrimenti niente. Quando tutti hanno votato a favore dei dieci slot mi sono incavolato, ho gridato e ho fatto ragionare gli altri presidenti. Hanno fatto un errore di sbaglio, che vuol dire che si sono sbagliati due volte. Dunque mi son messo lì e ho detto ora voglio vedere chi vuole regalare i soldi a Dazn”.

Foto: Twitter Samp