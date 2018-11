Ferrero: “Il nostro blackout passerà. Quagliarella? Il suo contratto non scade mai. A gennaio…”

Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Marte toccando diversi argomenti: “Ho rapporti professionali e ottimi con tutte le società di Serie A. Dovrebbero essere le grandi squadre a comprare da noi piccole, invece si è capovolto il mondo e siamo noi a comprare dalle big. Anche l’Inter ha avuto uno stop, a noi si è spenta un po’ la luce, è andata via la corrente, ma il blackout mentale poi passerà. Siamo stati un po’ vittime degli episodi. Quagliarella in scadenza di contratto? Il suo contratto non scade mai. E’ nel mio cuore e abbiamo un rapporto sereno e dopo le feste ci vedremo. A gennaio decideremo in piena serenità cosa fare: se vorrà rimanere, resterà con noi, se vorrà andare via, lo lasceremo andare. Quagliarella è un campione e per questo non si esaurisce mai”.

Foto: Sampdoria sito ufficiale