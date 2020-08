Ferrero: “Non ho più voglia di soffrire, costruirò una buona squadra”

Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, dopo la salvezza sudata in questa Serie A, promette ai tifosi un nuovo ciclo senza sofferenze. Il tutto avviene in un botta e risposta su twitter con un tifoso che chiede di creare una squadra che non abbia come unico obiettivo la salvezza. Questa la risposta del patron blucerchiato: “Ci può contare, sono stato troppo male. E non ho più voglia di soffrire”.

Ci può contare 🤙sono stato troppo male. E non ho più voglia di soffrire Dajeeeeeee Sampdoria pic.twitter.com/pBexJhusSJ — Massimo Ferrero (@unavitadacinema) August 3, 2020

Foto: sito ufficiale Samp