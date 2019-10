Ferrero: “No comment su mancata cessione. Sempre sul pezzo per la Samp”

Non solo Claudio Ranieri. Nella conferenza stampa di presentazione del neo tecnico della Samp è intervenuto anche Massimo Ferrero, patron del club doriano: “Sono qui solo per parlare del mister. Non vi dirò nulla sulla mancata cessione, ne abbiamo parlato già troppo. C’è stata una proposta e non è andata in porto. Parliamo di sport”.

Convincere Ranieri è stata dura? “Non devo fare fatica a convincere ad accettare la Samp. È una grande squadra, metà del lavoro lo fa la tradizione di questi colori”.

Addio Di Francesco spiegato così: “È un ottimo allenatore, con grandi idee ma la ruota non ha girato”.

Mercato a gennaio? “Il mister valuterà se fare delle aggiunte e, nel caso, anche se non credo, saremo sempre sul pezzo per la Sampdoria”.

Foto: Twitter Sampdoria