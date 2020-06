Ferrero: “Merito un po’ di gratitudine. Mi sono battuto per la Sampdoria”

Il patron della Sampdoria, Massimo Ferrero, ha rilasciato un’intervista a La Repubblica. Di seguito le sue dichiarazioni.

“Rapporto con i tifosi? Mi do un bel sei, ma se sarò bravo a non farmi insultare più il voto diventerà 10. Soffro quando c’è malafede. All’inizio ci ho messo del mio, facevo il romano, sdrammatizzavo, sono stato frainteso. Ho detto cambiamo l’inno, è venuto giù il mondo. Potevo stare zitto, ho preferito la sincerità. Ho sbagliato e posso capire gli insulti, non però a Montecarlo, quando sono con mio figlio. Peggio l’indifferenza, ma meriterei anche un po’ di gratitudine. Chi si è battuto per togliere la tessera del tifoso? Chi ha fatto casa Samp e migliorato Bogliasco? Genova mi ha adottato e cercherò di riconquistare tutti.”

Foto: Twitter ufficiale Sampdoria