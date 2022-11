Ferrero: “La Sampdoria ha bisogno di rinforzi. Mi auguro di tornare il prima possibile e centrare la salvezza”

Massimo Ferrero, ex presidente della Sampdoria e padre dell’attuale azionista di maggioranza del club, Vanessa, ritorna a parlare del club e lo fa con una intervista concessa al Secolo XIX. Ecco le sue parole: “La situazione della Sampdoria mi fa molto male. Devo trovare le risorse economiche per andare avanti fino a fine stagione e per rinforzare la Sampdoria. Voglio tornare il prima possibile, e sto lavorando per farlo. Ci vogliono innesti di nuovi calciatori nella prossima finestra del mercato di gennaio, secondo me almeno sei. Ma nello stesso tempo bisogna finirla con la guerra, chiedo una tregua ai tifosi”. Marco Lanna? Non so come riesca a sorridere in questo momento”.

Foto: SITO Sampdoria