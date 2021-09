Ferrero: “La Samp è il mio cuore, sono molto felice di D’Aversa”

Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, è intervenuto ai microfoni di DAZN a ridosso della gara di campionato contro il Napoli. Di seguito le sue parole.

Sulla speciale maglia indossata dai blucerchiati

“Oggi abbiamo una rappresentante della Nazioni Unite per i rifugiati per l’UNHCR. Metteremo questa maglia speciale e sarà messa in vendita per beneficenza. Oggi è una giornata speciale, comprate tante magliette, il calcio è sempre con le persone deboli e con chi ha bisogno”.

Sull’inizio stagione della Samp

“Mi piace sempre, la Sampdoria è il mio cuore. Ogni anno ha la sua storia e sono molto felice di D’Aversa”.

Foto: Sito Sampdoria