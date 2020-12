Ferrero: “In Sampdoria-Milan ci sono stati errori da parte dell’arbitro”

Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero è stato ospite ieri sera della trasmissione Tiki Taka, in da su Italia 1. Ferrero ha commentato la sconfitta della Sampdoria contro il Milan di domenica sera, conclusasi 2-1 per i rossoneri: «È un Milan miracolato e indiavolato. Ho vissuto male la partita. Ci stava un pareggiotto, ma ci sono stati errori da parte dell’arbitro», facendo riferimento alla gomitata di Romagnoli su Damsgaard. Ferrero ha poi aggiunto: «Io non capisco. Abbiamo le macchine e l’uomo sbaglia ancora. La verità è che gli arbitri non le sanno usare. È come dare una Ferrari a un neopatentato. Sul rigore non posso dire quello che penso, siamo in televisione».

Foto: sito ufficiale Sampdoria