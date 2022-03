Caso Ferrero-Hoist, il responso del Tribunale: buone notizie per la Sampdoria

Dalle pagine de Il Secolo XIX giungono buone notizie per la Sampdoria e Ferrero: il tribunale, infatti, ha dato ragione all’ex patron blucerchiato nella contesa con il creditore Hoist. È un responso decisivo, perché il reclamo degli svedesi poteva compromettere il piano di rientro. La sentenza del Tribunale Fallimentare di Roma relativo a Eleven Finance e la Hoist è pervenuta nelle ultime ore e ha bocciato le richieste del creditore che riteneva di vantare un credito superiore a quanto indicato nella documentazione inserita nel piano di rientro da Gianluca Vidal. Il concordato, quindi, non verrà revocato e andrà avanti. Per la Sampdoria la buona notizia sta nel fatto che si trova “collocata in un trust proprio per garantire attraverso la sua vendita un apporto di finanza esterna al piano di rientro“.

Foto: Sampdoria Twitter