Ferrero: “Ho paura per i miei figli. Non so chi mi minaccia”

Dopo le minacce ricevute oggi, il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero è stato raggiunto dall’Adnkronos, a cui ha rilasciato questa dichiarazione:

“Ci convivo male, ma ci convivo e continuo sulla mia strada. Certo, sarebbe meglio non ricevere queste minacce, perché non si sa mai chi si ha davanti. Chi mi minaccia è invisibile, non so chi siano i mandanti, ma vado avanti a barra dritta con il mio lavoro, cercando di fare sempre meglio. Ho paura per i miei figli, solo questo, ma il lavoro mi aggrada e non mi fa pensare a persone che, se fanno quello che fanno, hanno qualche problema. Vengano a dirmelo vis a vis, io voglio bene a tutti”.

Foto: sito Sampdoria