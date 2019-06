Ferrero: “Giampaolo-Milan? Non posso trattenere chi non ama la Samp”

Massimo Ferrero, presidente della Samp, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine dell’evento Football Leaders 2019. Il patron blucerchiato ha parlato anche di Marco Giampaolo, sempre più vicino alla panchina del Milan come ampiamente raccontato: “Con il mister ci siamo visti e parlati. Ha un anno di contratto con noi, adesso è in vacanza, ci vediamo lunedì e capiamo se le nostre strade continueranno insieme. Se dovessero farlo, ne sarei lieto. Se vorrà andare in altri lidi, non posso trattenere una persona che non ama la Sampdoria e non vuole stare nel mio club. Successori? Non faccio nomi, non cerco nessuno. Sono gli altri che cercano noi, siamo un club ambito. Sarebbe scorretto oggi parlare di un altro allenatore per due motivi. Milan? Il Milan dovrebbe chiamarmi. Il settimo comandamento dice di non desiderare la donna d’altri, dovrebbero chiamarmi. Quagliarella-Napoli? Lo escludo, è fuori discussione. Ha un contratto con noi, sta bene alla Sampdoria. Se Fabio mi chiedesse di andare? Credo che invecchierà alla Sampdoria. Se mi dovesse chiedere di andare, ci siederemmo per parlarne. Io voglio un giocatore motivato col cuore, con la gamba, con testa“, ha concluso Ferrero.

Foto: sito ufficiale Sampdoria