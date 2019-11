Alessandro Florenzi è sempre più ai margini della Roma di Paulo Fonseca. Il futuro del capitano giallorosso è tutto da decifrare, ma le pretendenti non mancano di certo. A partire dalla Sampdoria, come confessato dal presidente Massimo Ferrero, intervenuto così ai microfoni del corrieredellosport.it: “Florenzi? Mi piacerebbe vedere Alessandro in blucerchiato e prenderlo, magari…”.

Foto: sito ufficiale Sampdoria