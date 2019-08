Ferrero: “Defrel? Domani ci darà l’ok. Su Di Fra, il mercato e la cessione societaria…”

Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, è intervenuto ai microfoni di Sportitalia parlando anche di mercato e del possibile arrivo di Gregoire Defrel: “Defrel ci darà l’ok domani perché essendo un grande giocatore ha un sacco di richieste. Se ho fiducia? Dobbiamo essere fiduciosi. Se viene alla Samp è perché è già stato alla Samp. Non siamo fiduciosi, di più. Altri profili? Stiamo prendendo un altro esterno e una punta. Rassicurare Di Francesco? Siamo solo alla prima partita, ma i ragazzi non devono avere alibi. Sono molto felice che Di Francesco sia qui, diamogli tempo e ne vedremo delle belle. La cessione della società? Questa è la barzelletta dell’estate. I tifosi si illudono che il grande Vialli possa fare chissà cosa, sono molto felice se Vialli prende la squadra, ma deve dire ai suoi investitori che io ho chiesto una cifra adeguata e se mi danno un euro di meno, la Samp non è in vendita”, ha chiuso Ferrero.

Foto: Twitter ufficiale Sampdoria