Ferrero: “CR7 andava ammonito dopo quel decollo. Cassano alla Samp da dirigente? Vediamo a giugno”

Massimo Ferrero, presidente della Samp, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta di ieri con la Juventus: “La squadra c’è, si è visto anche contro la Juve. Ronaldo andava ammonito, col suo salto sembrava decollare come un aeroplano (ride, ndr). La partita ieri l’ha vinta lui, noi abbiamo fatto bene. Cassano in blucerchiato da dirigente? Cassano è il mio amore da sempre, ve l’ho dimostrato: è un po’ una testa matta, però è un uomo intelligente che conosce il calcio. È un po’ prematuro parlarne perché le cose non si dicono, si fanno. Ho detto ad Antonio che ci vediamo a giugno”.

Foto: sito ufficiale Samp