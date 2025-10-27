Ferrero contro Liverani: “La squadra è forte, ma gioca con la paura”

27/10/2025 | 21:37:00

Il dirigente della Ternana, Massimo Ferrero, ha parlato del momento delle Fere: “Quel pareggio per me è come se fosse una sconfitta, l’abbiamo persa noi perché non si difende l’1-0 e non si sostituiscono Proietti e Ferrante al 56’. Questo diteglielo all’allenatore. Ho fatto la Champions, ricordatelo. Voglio regalare gioie a questi tifosi che stanno tutto il giorno a suonare il tamburo. Meriteranno una squadra tosta? La squadra è forte, forte, forte ma giochiamo con la paura. Questi giocatori non devono avere la paura”.

