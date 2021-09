Ferrero: “Contento dell’arrivo di Caputo. Petagna? Era fatta, poi ha segnato e il Napoli ha detto no”

Intervistato da Sky Sport, il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, ha parlato del mercato dei blucerchiati e ha svelato un retroscena su Petagna.

Queste le sue parole: “Siamo contenti di come ci siamo rinforzati in attacco. Caputo è un ottimo attaccante, garantisce gol e ha tanta esperienza, siamo felici di averlo chiuso alla fine. Petagna? Situazione bizzarra. Erano dieci giorni che se ne parlava. I miei dirigenti hanno colloquiato con Giuntoli facendo quanto dovevano fare, alla terza richiesta il Napoli aveva accettato e anche il giocatore aveva detto sì, però c’erano le partite di mezzo e se ne sarebbe parlato il lunedì. Quello che è successo andrebbe chiesto ad Aurelio De Laurentiis. E’ un uomo molto generoso ma particolare. E’ il Napoli che ha detto no, io l’ho aspettato fino all’una, tant’è che abbiamo fatto Caputo last minute. Evidentemente il gol al Genoa lo ha fatto restare al Napoli”.

Foto: Sito Samp