Ferrero conferma: “Brekalo è possibile. Su Malinovskiy, Hurtado, Verdi e Lammers…”

Arrivano altre dichiarazioni di Massimo Ferrero, presidente della Samp, ospite negli studi di Sportitalia. Il numero uno blucerchiato ha confermato anche la pista Brekalo, che vi abbiamo anticipato in esclusiva: “Lavoro di scouting? Sono molto soddisfatto, siamo una bella squadra. Se sbagli il mercato, sbagli il campionato. Una squadra di calcio deve essere come un’azienda: io vendo pochi giocatori e compro. Lammers non lo seguiamo più, siamo arrivati tardi. Per Hurtado siamo in trattativa: chiedono troppi soldi per un 19enne, deve dimostrare di valere certe cifre. Malinovskiy è un profilo che ci interessa, chiedono 12-13 milioni: ho alzato l’asticella, ma non mi sembra di poter spendere quei soldi. Brekalo e Verdi? Brekalo è possibile, Verdi un po’ meno, perché Aurelio (De Laurentiis, ndr) ti chiede tanto. Verdi da loro non gioca e vorrebbe venire da noi. Gli ho offerto i soldi che ha scucito un anno fa, mi ha chiesto di più”.

Foto: sito ufficiale Sampdoria