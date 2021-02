Intervistato da Sky Sport, il presidente della Sampdoria, Fabrizio Ferrero, ha parlato in merito alla questione rinnovi di Quagliarella e Ranieri.

Queste le sue parole: “Ranieri? Per me è una persona speciale, importante, ma per parlare di rinnovo c’è tempo. Quagliarella? È uguale a Ranieri, lo amo, ma dobbiamo aspettare per il rinnovo. Ora stanno facendo bene, più avanti ne parleremo”.

Foto: Twitter Sampdoria