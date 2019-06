Ferrero: “Io interessato al Palermo? Amo la città, sono in attesa di ulteriori sviluppi”

Massimo Ferrero, presidente della Samp, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di forzapalermo.it soffermandosi sull’eventuale interesse per il club rosanero: “Io amo realmente Palermo. Sono legato a quella meravigliosa città. Per motivi professionali ho fatto i migliori film, tante altre produzioni sono state girate nella vostra città e mi piacerebbe tornare. Se davvero sono interessato al Palermo? Si faccia una domanda e si dia una risposta. Sono in attesa di ulteriori sviluppi”.

Foto: sito ufficiale Sampdoria