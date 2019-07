Ferrero a Sportitalia: “Andersen ceduto al Lione per 24 milioni più 6 di bonus”

Joachim Andersen lascia la Samp e vola al Lione, nessuna sorpresa. La conferma arriva direttamente da Massimo Ferrero, presidente blucerchiato, intervenuto così negli studi di Sportitalia: “Andersen? Proprio oggi è stato venduto al Lione per 24 milioni più 6 di bonus. Se è reale l’interesse per il Palermo? Sì, voglio il Palermo. Porterò il mio progetto, ci spero. Non c’è bisogno però di vendere la Sampdoria. Il valore della Samp è di 150-160 milioni. Io potrei lasciare, ma a qualcuno che segua le mie orme e senza regalare nulla. Deve arrivare un’offerta congrua”, ha chiuso Ferrero.

Foto: Twitter ufficiale Samp