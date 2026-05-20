Ferreira Pinto: “Bergamo città della vita. Sono stato benissimo qui, fin dal primo giorno”

20/05/2026 | 14:00:22

L’ex calciatore dell’Atalanta, Adriano Ferreira Pinto, ha concesso un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole:

“A chi voglio dire grazie? A Castori, che era mio allenatore a Lanciano e poi anche a Cesena e Varese. Mi cambiò ruolo trasformandomi da centravanti a esterno. All’inizio rosicai, perché mi piaceva segnare. Ma compresi in fretta che aveva ragione. Ho avuto un ottimo rapporto anche con Colantuono che mi ha guidato a Perugia e a Bergamo. Ma il tecnico che mi ha valorizzato di più è stato Delneri: mi insegnò a difendere, aiutandomi a svolgere bene le due fasi. Atalanta squadra della vita? E Bergamo la città della vita. Sono stato benissimo qui, fin dal primo giorno. Con la maglia nerazzurra mi sono regalato la Serie A, cosa che avevo promesso a mia madre. Ho scommesso su me stesso, ho lavorato sodo pedalando forte e sono orgoglioso di quello che ho fatto. Sono sempre uscito con la maglia sudata e i tifosi mi hanno voluto bene anche per questo. E così ho deciso di restare a vivere a Bergamo: abbiamo grandissimi amici, siamo innamorati della gente e della città”.

Foto: X Atalanta