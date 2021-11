Ferré (France Football): “CR7 mi ha detto che ha una sola ambizione: vincere più Palloni d’Oro di Messi”

Pascal Ferré, caporedattore di France Football, la rivista che assegna il Pallone d’Oro, sa già chi vincerà l’edizione del 2021: “È il sesto anno che sono responsabile del premio e finora non ho commesso un solo errore. Non voglio mentire, ma dico a tutti quelli che mi chiamano che non posso pronunciare il nome perché gli stessi vincitori non lo sanno ancora. Non sarebbe giusto scoprirlo così. Ronaldo ha una sola ambizione ed è quella di chiudere la carriera con più Pallone d’Oro di Messi. E lo so perché me l’ha detto”.