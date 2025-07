Ferrari: “Viti è un innesto importante per la Fiorentina. Lavora a parte, ma sarà al top in Inghilterra”

22/07/2025 | 12:33:06

Il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari ha commentato in conferenza stampa l’acquisto di Mattia Viti: “È uno di quei profili che ci piace tanto, Mattia. E’ un innesto importante in un reparto che ha già molta esperienza. In questi giorni sta lavorando a parte per essere al top in vista della tournée in Inghilterra”.

foto: x Fiorentina