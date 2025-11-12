Ferrari: “Vanoli è una scelta condivisa. Kean? Quando starà meglio lo faremo sapere”

12/11/2025 | 18:14:21

Il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari ha parlato in conferenza stampa: “Sul nuovo allenatore ci siamo incontrati e parlati ed abbiamo condiviso la rabbia di accettare questa sfida e in questi giorni ci sta trasmettendo la voglia di fare. Siamo molto contenti di lui. Kean? Se un giocatore viene convocato e va in panchina è perché ci sono le condizioni, poi se il mister gli ha chiesto se se la sente di entrare. Sta facendo una fase di recupero e quando starà meglio lo faremo sapere”.

Foto: x Fiorentina