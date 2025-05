Ferrari: “Sesto posto e 65 punti fatti, non si può considerare la stagione fallimentare”

27/05/2025 | 19:00:47

Intervenuto alla conferenza stampa di fine anno, il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, ha così parlato: “La cosa che dispiace è di essere arrivati a poco dalla fine, per traguardi ancora più importante. Ma non si può considerare fallimentare una stagione da 65 punti e da 6° posto. Potevamo avere meno rimpianti, sicuramente, ma abbiamo ricominciato tante cose da capo. Abbiamo creato una buona base di partenza per il prossimo anno”.

Sulle basi di questa stagione: “I 65 punti fatti, le otto vittorie di fila, aver battuto le prime nove almeno una volta salvo il Napoli campione. Ci sono fatti che fanno pensare che qualcosa di buono sia stato fatto. Indubbiamente ci sono cose da dover migliorare alla grande”.

Foto: Instagram Fiorentina