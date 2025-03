Ferrari ricorda Barone: “Ci manca tutto di Joe, era una persona eccezionale”

Direttamente dal Viola Park, dove si svolgerà la messa per Joe Barone, il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari ha voluto ricordare Joe Barone, scomparso quasi un anno fa. Queste le sue parole in ricordo di Barone: “Di Joe ci manca tutto, abbiamo passato questi giorni tutti insieme e uniti. E’ bello vedere tutte queste persone qui oggi per ricordarlo. Per noi tutti è molto difficile, questo però ci fa pensare che era una persona eccezionale. La commozione ci sarà sempre. E’ stata una persona con cui ho condiviso 6 anni della mia vita dalla mattina alla sera. Mi ha insegnato tanto, e noi cercheremo di portare avanti tante cose che faceva anche lui”.

Foto: Twitter Fiorentina