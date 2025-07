Ferrari: “Pioli aveva il grande desiderio di venire alla Fiorentina. Abbiamo salutato Terracciano”

16/07/2025 | 12:40:11

Il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari ha parlato in conferenza stampa della scelta di Pioli per la panchina viola: “E’ stato bellissimo sentire da parte sua il desiderio e la voglia di voler venire qua. Non abbiamo mai messo in dubbio la situazione anzi siamo sempre stati convinti della scelta e così non solo noi ma anche il mister”. Il dirigente ha poi confermato la cessione di Terracciano al Milan, che vi abbiamo raccontato: “Abbiamo salutato Pietro, un ragazzo che ci ha dato tantissimo e che ringraziamo”.

FOTO: X Fiorentina