Ferrari: “Nel 2026 la Fiorentina ha un passo diverso, ma è facile cadere”

19/03/2026 | 18:15:26

Alessandro Ferrari, general manager della Fiorentina, in diretta su Sky Sport ha parlato così prima del match contro il Rakow: “Abbiamo avuto due passi diversi: uno fino a gennaio, e un altro con l’anno nuovo. Abbiamo fatto progressi, soprattutto nella gestione e nella preparazione alle gare. Però abbiamo visto com’è facile cadere e quindi dobbiamo restare concentrati su ogni singola partita”.

Foto: Twitter Fiorentina