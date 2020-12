Ferrari: “Milan fortissimo anche senza Ibra. Noi vogliamo continuare il nostro percorso”

Gian Marco Ferrari, difensore del Sassuolo, ha parlato a la Gazzetta dello Sport della sfida di oggi contro il Milan: “Milan senza Ibra, cambia qualcosa? Secondo me no perché il Milan rimane un’ottima squadra anche senza lo svedese. Certo, Ibra sta facendo cose straordinarie anche a 39 anni, ha una forte spaventosa, una qualità eccellente, un giocatore straordinario, ma i rossoneri possono far bene anche senza di lui. Lo hanno dimostrato in questa striscia recente”.

Sul Sassuolo: “Squadra da Champions? Il campo dice che meritiamo di stare lì, ovviamente entrare in Europa sarebbe davvero bello e ci proveremo, stiamo facendo davvero ottime cose e non ci poniamo obiettivi se non quello di vincere ogni gara”.

Foto: Twitter Sassuolo