Ferrari: “La famiglia Commisso non vuole vendere la Fiorentina. Rocco voleva vincere e Giuseppe ha la stessa mentalità”

18/06/2026 | 11:39:12

Il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari, ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue parole:

“Se c’è un traguardo fissato? Intanto questa stagione non vogliamo che si ripeta, poi il desiderio e la volontà è portare avanti il sogno che aveva Rocco Commisso, ossia creare una Fiorentina stabile e solida. Vogliamo crescere, aumentare il valore e la sostenibilità. Cessione della società? Non voglio tornare sempre sulle stesse voci. La famiglia Commisso non vuole vendere la Fiorentina, ma creare una squadra che con tutti gli investimenti fatti possa farla tornare protagonista. Rocco voleva vincere e Giuseppe ha la stessa mentalità”.

Foto: X Fiorentina