Ferrari: “Ho visto Galliani, ma non abbiamo parlato di Marí. Luiz Henrique? È l’allenatore”

In diretta su Sky Sport, prima di Monza-Fiorentina, il dg viola Alessandro Ferrari si è espresso così: “Noi siamo assolutamente d’accordo con il mister. Crediamo in questi ragazzi come nel gruppo.ci sono alti e bassi durante la stagione ma ora ci aspettiamo un ritmo con più fiducia. Troveranno soddisfazioni e ce le daranno”.

Sul mercato: “Ho visto Galliani ma non ho parlato con Pablo Mari. In difesa siamo tanti, Mari è un bravissimo giocatore ma vediamo cosa può succedere in questi ultimi giorni. Siamo arrivati al girone d’andata in una buona posizione e vogliamo portarci più in alto possibile. Dovremo farlo cercando di migliorare il gruppo ma senza rompere gli equilibri che funzionano bene. Luis Enrique? È l’allenatore (ride, ndr)”.

Sui possibili investimenti: “Sicuramente il presidente non vuole rischiare di avere qualcosa che manchi e si potrebbe fare. Gennaio è sempre stato complicato per noi. Avere la fiducia del presidente e fare investimenti significativi è importanti. È ovvio che li faremo alle condizioni giuste e utili per noi”.

Infine, sulle ambizioni: “Chi ha avuto modo di conoscere Commisso sa che è una persona vincente che vuole lasciare il segno. Ha il piacere di portare gioie ai tifosi e a noi stessi. Ci batteremo per qualcosa di importante, c’è tanta voglia di lasciare una grande traccia”.

