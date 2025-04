Ferrari: “Futuro di Kean? Non dipende solo da noi. Champions? Ci proveremo”

Il ds della Fiorentina, Alessandro Ferrari, ha parlato a Dazn prima della gara contro il Milan.

Queste le sue parole: “Siamo ancora lì, anzi con qualche punto in più. Avremmo potuto fare addirittura meglio. La partita col Milan sarà difficile. Oggi siamo soddisfatti, poi è chiaro che i conti si fanno alla fine”.

Sull’obiettivo Champions: “La Champions sta lassù. Noi non mettiamoci limiti, dobbiamo andare avanti e cercare di fare il meglio. Poi, se sarà Champions, faremo una festa”.

Sull’infortunio di Gosens: “Gosens ha avuto un fastidio a un vecchio suo problema. Per fortuna sa anche come affrontarlo. Stiamo cercando di rimetterlo in pista il più in fretta possibile. Lui è molto attento e stamattina si è allenato al Viola Park”.

Sul futuro di Kean: “Credo che il presidente sia stato abbastanza chiaro. Moise è un ragazzo serio, che ci piace, che ci sta dando tanto. Cercheremo di trovare una soluzione. Queste cose, come sapete, non dipendono esclusivamente da noi”.

Foto: twitter Fiorentina