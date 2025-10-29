Ferrari: “Fiducia assoluta in Pioli. Manca continuità. Ripartiamo dalla reazione contro il Bologna”

29/10/2025 | 20:41:38

Alessandro Ferrari, DG della Fiorentina, ha parlato a DAZN nel pre-partita di San Siro contro l’Inter.

Queste le sue parole: “Non abbiamo cambiato idea su Pioli, fiducia assoluta per lui. Lavoriamo tutti i giorni insieme. Dobbiamo fare meglio prendendo spunto dalla partita col Rapid, mettendo serenità e più rabbia in campo. Speriamo capiti continuamente e sempre di più. Abbiamo una rosa importante, Ndour sta crescendo dal punto di vista fisico e ha delle caratteristiche che ci possono servire stasera. Qualche giocatore doveva rifiatare, Ranieri ha avuto anche una frattura al naso. Il mister vede i ragazzi tutta la settimana e ci aspettiamo una grande prova anche da coloro che scenderanno in campo oggi, ripartiamo dalla reazione contro il Bologna”.

Sull’ambiente e le critiche: “Giusto che ci siano, anche noi siamo molto arrabbiati e critici come i tifosi. Ma cerchiamo di isolarci pensando sempre ai prossimi impegni. Dobbiamo mettere in campo rabbia e intensità”.

Foto: sito Fiorentina