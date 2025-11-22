Ferrari: “Dobbiamo cambiare mentalità. Ranieri è un ragazzo pulito e merita fiducia”

22/11/2025 | 17:38:12

Il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari ha presentato la sfida contro la Juventus: “Sono state due settimane intense, i ragazzi hanno reagito molto bene. Ci è piaciuta la voglia e la consapevolezza di calarsi nella realtà come quella di oggi, ma anche l’entusiasmo e la rabbia da tirare fuori in un momento del genere. I ragazzi erano stanchi, i carichi di lavoro erano pesanti ma hanno faticato bene. Sarebbe bellissimo riuscire a ripartire da qui, ma in ogni caso bisogna ripartire con una mentalità diversa. Condivido in pieno le parole di Vanoli, Ranieri è un ragazzo eccezionale. È uno che si impegna fino alla fine, magari ha modi un po’ rudi ma è un ragazzo pulito e si merita la fiducia”.

Foto: X Fiorentina