Ferrari (dg Fiorentina): “Vanoli si è calato subito nell’ ambiente. Pioli? Abbiamo sbagliato tutti”

16/11/2025 | 09:40:18

Il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, ha parlato a La Repubblica, soffermandosi sulla scelta del cambio tecnico, con L’esonero di Pioli e l’arrivo di Palladino a Firenze.

Queste le sue parole: “Vanoli? Ci è piaciuta tantissimo la convinzione di calarsi in una situazione come quella nella quale ci troviamo noi oggi con entusiasmo e determinazione. E poi ha avuto esperienze importanti, in prima persona o come vice, conosce Firenze e ha vinto qualcosa qui. Quando l’ho incontrato abbiamo avuto un colloquio di tre ore in cui ha parlato con franchezza e lucidità. Pensiamo che sia la persona giusta per affrontare questo momento”.

Sulla scelta di Pioli: “Quando lo abbiamo preso eravamo tutti convinti che fosse la scelta migliore, ma qualcosa non ha funzionato. Abbiamo sbagliato tutti. Lui, i giocatori, la società”.

Il dirigente, con realismo, si è detto comunque preoccupato della situazione che sta attraversando la formazione viola con un ultimo posto in classifica: “Dobbiamo esserlo perché – ha concluso Ferrari – la classifica oggi è quella e sarebbe sbagliato pensare diversamente”.

Foto: X Fiorentina