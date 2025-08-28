Ferrari, dg Fiorentina “I ragazzi non devono prendere sotto gamba la partita”

28/08/2025 | 20:05:30

Intercettato dai microfoni di Sky, il Direttore Generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari si è così espresso sul match contro la Polissya: “Comuzzo gioca. Un ragazzo di quell’età che ha avuto la serenità di dire all’allenatore che è pronto per giocare nonostante le pressioni è tanta roba”. Sulla partita: “E’ un passaggio che dobbiamo assolutamente fare. Il mister e i ragazzi sono stati concentrati tutta la settimana e non devono prendere minimamente sottogamba l’impegno. Dobbiamo chiudere assolutamente il passaggio del turno”.

Foto: Twitter Fiorentina