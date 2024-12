Ferrari (dg Fiorentina): “Bove non è più in terapia intensiva. Situazione sotto controllo, ci vuole solo pazienza”

Il dg della Fiorentina, Alessandro Ferrari, ha parlato a Mediaset prima della gara di Coppa Italia contro l’Empoli, soffermandosi ovviamente sulle ultime novità inerenti le condizioni di Edoardo Bove.

Queste le sue parole: “Sta recuperando, siamo contenti. Bisogna avere un po’ di pazienza e un po’ di rispetto per lui, ma il ragazzo sta bene e ha già cambiato anche il reparto in cui è ricoverato. Situazione sotto controllo”.

Non è più in terapia intensiva? “E’ in un reparto chiamato Utic, sotto rispetto a quella che è la terapia intensiva”.

Quanto sarà importante per i ragazzi tornare al Franchi a pochi giorni da quanto accaduto? “Sarà importante per i ragazzi, per l’affetto che c’è in questo gruppo, per i tifosi e per le tante testimonianze che abbiamo ricevuto in questi giorni e che sono state tutte eccezionali”.

La Coppa Italia è un obiettivo? “Partita per noi molto importante, abbiamo una spinta in più e la vogliamo portare a casa perché per noi questa competizione è molto significativa”.

Foto: twitter Fiorentina