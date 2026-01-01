Ferrari conferma l’arrivo di Paratici: “Cercavamo una figura, avrà una responsabilità sportiva”

Ferrari conferma l’arrivo di Paratici alla Fiorentina: “Questo gruppo a partire dall’anno nuovo si troverà una figura che avrà una responsabilità sportiva, stiamo cercando un professionista che abbia una caratura nazionale e internazionale, una persona che non guardi solo al lavoro di adesso ma che abbia anche esperienze che ci possano permettere di costruire la Fiorentina del domani, sia per la prima squadra che per il settore giovanile. Non è facile in questo momento trovare un professionista di questo tipo perché c’è il campionato in corso e perché c’è il mercato. Ma siamo molto confidenti di riuscire ad avere questo supporto indispensabile a breve. Al mister e ai ragazzi chiediamo di fare meglio e di più, guardando ai risultati” le parole ai canali ufficiali della Fiorentina.

Foto: Twitter Fiorentina