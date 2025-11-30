Ferrari: “Con Mandragora il rinnovo è fatto, con Dodò speriamo di trovare la quadra in fretta”

30/11/2025 | 17:58:40

Alessandro Ferrari, dirigente della Fiorentina, ha parlato a Dazn per commentare la gara in programma contro l’Atalanta.

Queste le sue parole: “Ci sono dei momenti in cui i giocatori, con determinate esperienza, si fa carico della situazione. Ha rappresentato il pensiero di chi vuole unire i gruppi, prendendosi le responsabilità di chiedere compattezza dopo una gara comunque giocata male”.

Palladino è stata una possibile scelta? “Non c’è stata la possibilità. C’erano dei nomi, ma siamo andati direttamente su Vanoli dopo una chiacchierata con lui dopo il progetto e dicendoci che sarebbe stato molto complicato, comunque voglioso di raggiungere l’obiettivo”.

Rinnovi? “Con il mister faremo il punto della situazione per il mercato. Con Mandragora il rinnovo è fatto, con Dodò speriamo di trovare la quadra in fretta”.

Foto: X Fiorentina