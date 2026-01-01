Ferrari: “Con 7 vittorie e 8 pareggi ci possiamo salvare. Dal mercato qualche faccia nuova”

01/01/2026 | 16:06:05

Il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari ha parlato tramite i canali ufficiali del club per fare il punto della situazione in vista dell’inizio del 2026: “È un momento dove dobbiamo renderci tutti conto della situazione in cui siamo. Dobbiamo portare un cambio di rotta e intraprendere un nuovo percorso. Una situazione di questo tipo la stiamo affrontando con la famiglia Commisso vicina. Continuiamo a lavorare giorno dopo giorno per riportare Firenze e la Fiorentina a la grandezza che meritano. Col nuovo anno dobbiamo cambiare ritmo. Da quando è arrivato Vanoli sono migliorate alcune situazioni, lo dicono i numeri. Da un punto di vista atletico ma anche tecnico vedono la Fiorentina risalita ql quinto posto per occasioni create o possesso palla. Ora però dobbiamo mettere in campo anche i risultati e dobbiamo essere tutti concentrati su questo. Ci siamo posti degli obiettivi, noi pensiamo che con 7 vittorie e 8 pareggi la salvezza sia possibile. E dobbiamo quindi ragionare partita dopo partita senza guardare la classifica. Dovremo continuamente avere in testa questa tabella di marcia. Col mister siamo allineati e gennaio sarà importante perché dovremo sfruttare il mercato per portare qualche faccia nuova e sarà un gennaio importante”.

Foto: Twitter Fiorentina