Ferrari: “Bove resterà sempre uno di noi, ha lasciato un sorriso nella famiglia Fiorentina”

13/09/2025 | 11:10:53

Il dg della Fiorentina Alessandro Ferrari tramite il suo profilo Linkedin ha salutato Bove, che si è congedato dal club viola con una lettera: “È stato emozionante rivedere Edoardo Bove, un giovane straordinario che ha lasciato un segno indelebile nella famiglia viola. I sorrisi e i volti dei compagni di squadra raccontano di un gruppo speciale. È un orgoglio, ogni giorno di più, lavorare in un ambiente che mette le persone al centro di tutto. Edo resterai per sempre uno di noi”.

Foto: Twitter Fiorentina