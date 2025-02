Ferrari: “Abbiamo depositato il contratto di Fagioli alle 23:50. Ci aspettiamo tanto da lui”

Le parole del direttore sportivo della Fiorentina Alessandro Ferrari, presente in conferenza stampa, in merito all’acquisto dalla Juventus di Nicolò Fagioli. Trattativa, quest’ultima, che abbiamo raccontato in tutto il suo sviluppo con una prima esclusiva del 27 gennaio.

“Abbiamo depositato il contratto di Nicolò alle 23:50. Quando è venuta fuori l’opportunità di portare qui Nicolò, tutti i direttori e il mister sono stati subito d’accordo. Ha un percorso alle spalle importantissimo, ci aspettiamo tanto da lui e lui è arrivato con il piglio giusto. Siamo certi che Firenze sia la piazza giusta per lui”.

Foto: X Fiorentina