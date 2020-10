Ferrara: «Lo scudetto? Sarebbe un miracolo se non lo vincesse la Juve»

Ciro Ferrara continua a non vedere rivali per la Juventus. Intervenuto al Festival dello Sport ha espresso il proprio pronostico. «Sarebbe un miracolo se lo scudetto dovesse vincerlo una squadra diversa dalla Juventus – ha detto -. C’è anche l’Inter, certo, ma i bianconeri sono più forti». Uno sguardo in casa Napoli. «Può puntare in alto solo perché è rimasto Koulibaly – ha spiegato l’ex difensore della Nazionale – E poi sono arrivati Osimhen e Gattuso, che sono due calciatori importanti».

Foto: uefa.com