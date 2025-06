Ferrara: “Dire che l’obiettivo della Juve è la qualificazione in Champions non si può sentire. Tudor è l’uomo giusto”

15/06/2025 | 13:11:09

Ciro Ferrara ha espresso il suo parere sul ribaltone in società nella Juventus in una intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport: “Tudor? Sorpreso no, alla Juventus se non vinci ci sta di cambiare: dopo Thiago Motta, ha pagato Giuntoli. Non conosco Comolli, ma se la proprietà gli ha dato fiducia ci sarà un motivo. Lo aspetta un bel lavoro. Intanto è migliorata la comunicazione, che la passata stagione si è rivelata un boomerang: dire che l’obiettivo della Juve è la qualificazione in Champions non si può sentire”.

L’ex difensore bianconero si è soffermato poi sul tecnico Igor Tudor: “Mi aspettavo che Antonio restasse a Napoli e quindi Tudor sarebbe stata la scelta migliore. Igor si è meritato il rinnovo sul campo. La sua Juventus dovrà essere aggressiva anche al Mondiale, è l’atteggiamento che tutti noi abbiamo imparato sul campo da Lippi. È l’impronta della Juventus. Il Mondiale è già un appuntamento importante per Igor, vale tanto e non si può snobbare”.

Chiosa poi su Dusan Vlahovic. L’attaccante bianconero potrebbe anche essere messo sul mercato questa estate e potrebbe quindi lasciare Torino: “Non so quanto sia connesso con ambiente e società, ha faticato quest’anno: la mia sensazione è che possa andare via”.

