Ferran Torres: “Sto bene, ma domani vedremo se sarò a disposizione. Gavi? Che qualità!”

Domani, alle 20:45, andrà in scena Spagna-Francia, finale di Nations League. Ferran Torres, centrocampista iberico che con una doppietta ha deciso il penultimo atto contro l’Italia, è intervenuto in conferenza stampa per parlare della sfida. Di seguito le sue dichiarazioni.

Sulle sue condizioni

“Sto bene, domani vedremo se sarò a disposizione”.

Sulla partita

“Questa è una finale, tutte e due le squadre sono favorite, ma noi abbiamo la giusta fiducia, metteremo tutto in campo per vincere. Loro possono giocare con la difesa a 4 o a 5, non sappiamo come giocheranno, ma noi vogliamo vincere la partita. Cosa può fare la differenza domani? Siamo una squadra, questo è il nostro punto forte. Giocheremo con la testa, siamo un gruppo”.

Sulla doppietta contro l’Italia

“Per me è importante, sto giocando per la mia nazionale, mi dà tanta forza per lavorare duro e dare tutto. Ho la fiducia del tecnico”.

Su Gavi

“È un giocatore giovane, non guardiamo l’età, ma le qualità. Lo conosco da poco, ma è un gran bel giocatore”.

