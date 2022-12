Ferran Torres: “Sono orgoglioso della squadra. Abbiamo giocato contro 12 uomini a tratti”

Nella conferenza post partita, Ferran Torres si è espresso su quanto accaduto contro il Marocco agli ottavi di finale del Mondiale: “Sono triste per la sconfitta contro il Marocco, non la meritavamo. Non abbiamo concretizzato quanto creato, ma sono orgoglioso della mia squadra. Frustrato? Non mi piace parlare di queste cose, ma ci sono stati momenti in cui abbiamo giocato contro 12 persone. Ora proseguiamo a lavorare, i rigori sono una lotteria. Ci eravamo allenati, ma a quanto pare non ci ha aiutato. Il calcio ci deve molto. È una sconfitta che ci fa male, ora proveremo a convincere Busquets e i veterani a continuare. Siamo con il mister fino alla morte”.

Foto: Instagram Ferran Torres