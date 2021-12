Ferran Torres: “Passo avanti enorme nella mia carriera. Xavi allenatore ideale per crescere”

Ferran Torres, nuovo innesto del Barcellona, si è presentato alla nuova piazza. Ecco le sue dichiarazioni, riportate da Sport: “Sono molto felice di unirmi a questo grande club, spero di continuare a crescere come calciatore e come persona e aiutare il Barcellona a essere uno dei migliori club al mondo. Sono molto entusiasta di essere qui, è un enorme passo avanti nella mia carriera e non vedo l’ora di essere con la squadra.

Xavi? È un allenatore ideale per me, la sua carriera da giocatore è stata impeccabile e ora si sta rivelando formidabile anche sulla panchina. Mi aiuterà a crescere e non vedo l’ora di essere a sua disposizione.

Ruolo? Sono un attaccante versatile, posso giocare in tutte le posizioni del tridente”. Foto: Twitter Barcellona