Ferran Torres: “Luis Enrique è un grande allenatore, sa come gestire le critiche”

L’attaccante del Barcellona e della Spagna, ha parlato ai microfoni di Marca del suo allenatore in Nazionale e del suo idolo fin da bambino, David Villa. Di seguito le sue parole: “Luis Enrique è un grande allenatore, protegge molto i suoi giocatori. Di critiche ne ha ricevute, ma sa come gestire certe situazioni. David Villa è il mio idolo, sognavo di essere come lui da piccolo. Se potessi chiedere un consiglio per questo Mondiale chiederei a lui. Con la Germania sarà una bella sfida, vogliono vincere dopo che li avevamo battuti 6-0.”

Foto: twitter personale